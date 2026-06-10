انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً في السوق المحلية 85.200 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 81.000 دينار.
وتالياً التسعيرة :
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار
-
ارتفاع صادرات صناعة عمان خلال 5 أشهر للعام الحالي
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن
-
3451 طنا من الخضار ترد السوق المركزي
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
24.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن
-
هام لكل من يرغب بشراء وبيع الذهب في الأردن