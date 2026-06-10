الأربعاء 2026-06-10 02:37 م

انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
 
الأربعاء، 10-06-2026 01:21 م
الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، الأربعاء، انخفاضاً جديداً في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، مقارنة بالتسعيرة السابقة.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً في السوق المحلية 85.200 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 81.000 دينار.

وتالياً التسعيرة : 


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