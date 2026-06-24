انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية،عند 83.90 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 79.60 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 96.40 و 73.80 دينارا على التوالي.
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