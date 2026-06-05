انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الجمعة، 30 قرشا للغرام في التسعيرة الثانية، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 89.7 دينارا.



وتاليا التسعيرة: