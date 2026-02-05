انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا،في التسعيرة الثانية اليوم الخميس، 140 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 99.00 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 94.50 دينارا للشراء.

