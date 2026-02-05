الخميس 2026-02-05 03:13 م

انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الذهب
الذهب
 
الخميس، 05-02-2026 01:36 م

الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار الذهب محليا،في التسعيرة الثانية اليوم الخميس، 140 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 99.00 دينارا  لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 94.50 دينارا للشراء.

اضافة اعلان

 


Image1_220265133512514719344.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

أخبار محلية عاجل شراكة استراتيجية بين شركة تطوير العقبة ومجموعة أبو ظبي للموانئ لتطوير وإدارة وتشغيل الميناء متعدد الأغراض بقيمة استثمار تتجاوز 130 مليون دينار

ز

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ن

أخبار محلية وزارة الشباب تطلق حزمة سياسات تستهدف التمكين وتعزيز المشاركة بالعمل العام

ن

أخبار محلية الأردن يحتفي بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان

ت

أخبار محلية بلدية عجلون تنفذ حزمة من المبادرات الخدمية والتنموية

وزير الصحة: بروتوكول علاج الجلطات أنقذ حياة 20 مريضاً في 4 أيام

خاص بالوكيل وزير الصحة: بروتوكول علاج الجلطات أنقذ حياة 20 مريضاً في 4 أيام

سلطة وادي الأردن تسيطر على ارتفاع في منسوب مياه قناة الملك عبدالله

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تسيطر على ارتفاع في منسوب مياه قناة الملك عبدالله

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء كميات من الشعير

أخبار محلية الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء كميات من الشعير



 




الأكثر مشاهدة