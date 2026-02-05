انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن الخميس

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 99.00 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 94.50 دينارا للشراء.
