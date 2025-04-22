الثلاثاء 2025-04-22 09:06 م
 

انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن اليوم

الذهب
الذهب
 
الثلاثاء، 22-04-2025 07:42 م

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، بالتسعيرة الثالثة مساء الثلاثاء، انخفاضًا مقارنة بالتسعيرة الأولى والثانية، وفقًا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقًا للتسعيرة الثالثة، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين في محال الصياغة، إلى 69.2دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 67.2 دينارًا للغرام.

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