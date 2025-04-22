انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، بالتسعيرة الثالثة مساء الثلاثاء، انخفاضًا مقارنة بالتسعيرة الأولى والثانية، وفقًا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



ووفقًا للتسعيرة الثالثة، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين في محال الصياغة، إلى 69.2دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 67.2 دينارًا للغرام.

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