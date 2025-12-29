انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثالثة

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، في التسعيرة الثالثة، 50 قرشا للغرام، وفق النقابة العامة للحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 88.7 دينارا.



وتاليا التسعيرة:

