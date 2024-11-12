انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن

ووصل سعر غرام الذهب 21 الأكثر طلبًا إلى 53 دينارًا للبيع للمواطنين، و51 دينارًا للشراء منهم.
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي: 47 دينارًا للبيع للمواطنين، و43.5 دينارًا للشراء منهم، و61.3 دينارًا للبيع للمواطنين، و59.9 دينارًا للشراء منهم.
وواصلت أسعار الذهب في الأردن انخفاضها متأثرةً بأسعار الذهب عالميًا التي تحوم حول أدنى مستوى في شهر، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.
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