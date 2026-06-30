انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، الثلاثاء، بمقدار 10 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين عند 82.7 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 78.50 دينارا لجهة الشراء.