الثلاثاء 2026-06-30 06:58 م

انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 05:57 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، الثلاثاء، بمقدار 10 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين عند 82.7 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 78.50 دينارا لجهة الشراء.


وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 95.10 و 72.80 دينارا على التوالي.

 
 


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