انخفاض جديد على اسعار الذهب في الاردن

وبلغ سعر بيع غرام 21 من محلات الصياغة 88.1 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 83.8 دينارا، كما بلغ سعر بيع غرام 24، و18 من محلات الصياغة 101.2 دينار و78.1 دينارا على التوالي.
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