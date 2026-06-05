انخفاض جديد على اسعار الذهب في الاردن

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب انخفاضا جديدا في التسعيرة الرابعة، الجمعة، ليبلغ بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 88.1 دينارا فيما كان 90.5 في التسعيرة الأولى يوم الجمعة، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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