الجمعة 2026-06-05 10:48 م

انخفاض جديد على اسعار الذهب في الاردن

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
الذهب
 
الجمعة، 05-06-2026 10:06 م

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب انخفاضا جديدا في التسعيرة الرابعة، الجمعة، ليبلغ بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 88.1 دينارا فيما كان 90.5 في التسعيرة الأولى يوم الجمعة، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع غرام 21 من محلات الصياغة 88.1 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 83.8 دينارا، كما بلغ سعر بيع غرام 24، و18 من محلات الصياغة 101.2 دينار و78.1 دينارا على التوالي.

 
 


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