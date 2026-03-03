انخفاض جنوني على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثالثة

وبحسب النشرة الرسمية، انخفض سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر تداولاً في السوق المحلية – إلى 105.300 دينار، مقابل 100.700 دينار لجهة الشراء، مواصلاً سلسلة التراجعات المسجلة خلال اليوم.
وتالياً التسعيرة :
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مستمر على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الرابعة
-
أسعار الذهب تواصل الانخفاض بشكل كبير في الأردن
-
مفاجأة على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة في الأردن
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب محليًا في التسعيرة الثانية
-
أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع ناري الإثنين
-
الفوترة الوطنية تتضاعف خمسة أضعاف وترفع الإيرادات المحلية