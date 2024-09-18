انخفاض سعر ليرة الذهب دينارين في الأردن الأربعاء

ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 420 ديناراً، بينما وصل سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 368 ديناراً، وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
وأوضح ديب أن الأسواق العالمية في حالة ترقب بين خفض الفائدة ربع نقطة او نصف نقطة ، مضيفا باحتمالية تأثر الذهب بالاحداث السياسية وخاصة بما يجري في لبنان ورد الفعل المتوقع من حزب الله .
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