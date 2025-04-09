الأربعاء 2025-04-09 03:14 م
 

انخفاض طفيف على معدل سعر البنزين أوكتان 90 عالميا

محطة محروقات
محروقات
 
الأربعاء، 09-04-2025 01:33 م

الوكيل الإخباري-   بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان (95) في الأسبوع الأول من شهر نيسان -الحالي 690 دولارًا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر آذار الماضي والذي بلغ 692 دولارًا وبانخفاض طفيف بنسبة 0.1% .

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كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان (90) في الأسبوع الأول من شهر نيسان الحالي 674 دولارًا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر آذار الماضي والذي بلغ 675 دولارًا وبانخفاض طفيف بنسبة 0.2% .


كما بلغ معدل سعر الديزل من 619 دولارًا إلى 611 دولارًا للطن بنسبة انخفاض بلغت حوالي 1% ومعدل سعر الكاز من 654 دولارًا إلى 647 دولارًا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 1%.


كما بلغ معدل سعر زيت الوقود من 457 دولارًا إلى 432 دولارًا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 5%.


واستقر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر نيسان/أبريل الحالي عند معدل سعره في آذار/مارس الماضي والذي بلغ حوالي 608 دولارات للطن.


كما استقر معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شهر نيسان/أبريل الحالي عند معدل سعره في شهر آذار/مارس الماضي والذي بلغ حوالي 72 دولاراً للبرميل.

 
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