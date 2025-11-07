الجمعة 2025-11-07 10:12 ص
 

انخفاض عجز الموازنة المتوقع للعام 2026 إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي

عملات ورقية أردنية من عدة فئات
الجمعة، 07-11-2025 09:50 ص
الوكيل الإخباري-   كشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، عن انخفاض العجز الأولي لعام 2026 إلى ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.اضافة اعلان


ووفق مشروع القانون، بلغ العجز في موازنة العام المقبل 2,125,225,000 دينار، مقابل 2,278,081,000 في موازنة العام الحالي.

وقدّر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10,930,900,000) دينار، منها (10,196,000,000) دينار إيرادات محلية و(734,900,000) دينار منح خارجية.

وكشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، عن ارتفاع النفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار، مقارنة بإعادة التقدير البالغة 1.3 مليار دينار، لتغطية تمويل مشاريع تنموية ذات أهمية وطنية، منها؛ (مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بقيمة 396 مليون دينار، مشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 60 مليون دينار، التنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار، رفع دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلًا من 180 مليونًا).

ونشرت دائرة الموازنة العامة، الجمعة، مشروع قانون الموازنة لسنة 2026.
 
 
