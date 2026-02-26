الخميس 2026-02-26 08:19 م

انخفاض على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الخميس، 26-02-2026 07:36 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، في التسعيرة الثانية، 30 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 104.9 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

Image1_2202626193541217494268.jpg

 
 


