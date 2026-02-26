انخفاض على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، في التسعيرة الثانية، 30 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 104.9 دينارا.



وتاليا التسعيرة:

اضافة اعلان