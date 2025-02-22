انخفاض على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ سعر عيار 21؟

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 68.1 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.8 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
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