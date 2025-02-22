انخفاض على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ سعر عيار 21؟

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم السبت، 20 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 59.4 دينارا وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 68.1 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.8 دينارا.



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