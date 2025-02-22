السبت 2025-02-22 10:33 ص
 

انخفاض على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ سعر عيار 21؟

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 22-02-2025 09:31 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم السبت، 20 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار  21 الأكثر طلبا 59.4 دينارا وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 68.1 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.8 دينارا.

وتاليا التسعيرة: 

اضافة اعلان

 

 
Image1_22025229301615706067.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين حماس: إسرائيل تماطل في تسليم قوائم الأسرى وإعادة إعمار غزة بحاجة إلى توافق وطني

جانب من اللقاءات

شؤون برلمانية الصفدي يلتقي رؤساء مجالس شورى وبرلمانات السعودية والإمارات والجزائر

رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق

أخبار محلية وفد تجاري برازيلي يزور الأردن لتعزيز التعاون الاقتصادي

أرشيفية

خاص بالوكيل بدء تداول الذهب عيار 14 لأول مرة في الأردن.. وهذا سعره للمواطنين

أرشيفية لسيارات شرطة في بريطانيا

منوعات إدانة أم بريطانية بقتل طفليها غرقًا أو خنقًا

أرشيفية

اقتصاد محلي انخفاض على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ سعر عيار 21؟

وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف

عربي ودولي وزير الدفاع الروسي يتوعد الغرب: المواجهة بلغت لحظتها الحاسمة

أرشيفية

عربي ودولي "أسوشيتد برس" تقاضي موظفين في البيت الأبيض



 



الأكثر مشاهدة