انخفاض على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ سعر عيار 21؟

الإثنين، 09-03-2026 07:36 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، في التسعيرة الثانية، 20 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 103.10 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

Image1_320269193614454028895.jpg 

 
 


