انخفاض على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ سعر عيار 21؟

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، في التسعيرة الثانية، 20 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 103.10 دينارا.



وتاليا التسعيرة:

