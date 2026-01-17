السبت 2026-01-17 01:56 م

انخفاض على أسعار الذهب محلياً

انخفاض على أسعار الذهب محلياً
انخفاض على أسعار الذهب محلياً
 
السبت، 17-01-2026 10:45 ص
الوكيل الإخباري-  سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضاً، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 "الأكثر طلباً بين المواطنين" 93.200 ديناراً وسعر شراء 89.700 ديناراً.

وتالياً التسعيرة:


Image1_1202617104450114050755.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ة

طب وصحة كيف يؤثر الكافيين على التهاب الأمعاء والقولون؟

رئيس الوزراء يشارك في زراعة حديقة المفرق الجديدة إيذانا ببدء أعمال إنشائها

أخبار محلية رئيس الوزراء يشارك في زراعة حديقة المفرق الجديدة إيذانا ببدء أعمال إنشائها

7.490 مليار دينار صادرات صناعة عمّان العام الماضي

اقتصاد محلي 7.490 مليار دينار صادرات صناعة عمّان العام الماضي

توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا يطال حوض اليرموك

عربي ودولي توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا يطال حوض اليرموك

6غ

فن ومشاهير توقيف الممثل البريطاني كيفر ساذرلاند في هوليوود

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً - أسماء

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً - أسماء

ف

منوعات "أربعينية الشتاء" دليل الأجداد لـ 40 يوما من الصقيع.. متى ينتهي موسم البرد؟

العموش يطمئن على صحة الصحفي فيصل التميمي بعد الاعتداء عليه

أخبار محلية العموش يطمئن على صحة الصحفي فيصل التميمي بعد الاعتداء عليه



 




الأكثر مشاهدة