انخفاض على أسعار الذهب محلياً

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 "الأكثر طلباً بين المواطنين" 93.200 ديناراً وسعر شراء 89.700 ديناراً.
وتالياً التسعيرة:
-
