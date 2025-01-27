انخفاض في أسعار الذهب بالأردن .. تفاصيل

كما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي: 49.3 دينارا للبيع للمواطنين، 45.8 دينارا للشراء منهم، 64 دينارا للبيع للمواطنين، 61.6 دينارا للشراء منهم.
وتاليا التسعيرة:
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