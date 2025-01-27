الإثنين 2025-01-27 10:40 ص
 

انخفاض في أسعار الذهب بالأردن .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 27-01-2025 09:28 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الاثنين، 50 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا، 55.6 دينارا للبيع للمواطنين، 53.6 دينارا للشراء منهم.اضافة اعلان


كما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي: 49.3 دينارا للبيع للمواطنين، 45.8 دينارا للشراء منهم، 64 دينارا للبيع للمواطنين، 61.6 دينارا للشراء منهم.

وتاليا التسعيرة:


Image1_120252792654239477631.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة السبانخ: سر صحة قلبك في الشتاء!

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

أخبار محلية الملك: في ذكرى الإسراء والمعراج .. ندعو الله أن يعيدها بالخير على الأمتين العربية والإسلامية

بر

طب وصحة 4 عوامل رئيسية قد تنبئ بإصابتك بمرض السكري خلال 10 سنوات

ل

عربي ودولي وسائل إعلام: الجيش البريطاني يعلن استعداده لاحتجاز سفن روسية

غا

طب وصحة 3 عادات بسيطة للتخلص من دهون البطن بسهولة

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من بيت أمر شمال الخليل

تعبيرية

خاص بالوكيل أبو شهاب: وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية يحمي المتعاملين بها

تعبيرية

اقتصاد محلي انخفاض في أسعار الذهب بالأردن .. تفاصيل



 



الأكثر مشاهدة