انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 41% في الثلث الأول من 2025

الوكيل الإخباري- تقلصت قيمة الشيكات المرتجعة، بنسبة 41%، في الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وفقا لإحصائيات الشركة الأردنية، لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

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ووفق التقرير بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في الأشهر الـ 4 الأولى من العام الحالي، قرابة، 376 مليون دينار، مقابل، 529 مليون دينار، في الثلث الأول من العام الماضي، وبانخفاض قيمته 153 مليون دينار بين الفترتين.