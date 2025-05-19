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انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 41% في الثلث الأول من 2025

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 19-05-2025 11:05 ص

الوكيل الإخباري-   تقلصت قيمة الشيكات المرتجعة، بنسبة 41%، في الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وفقا لإحصائيات الشركة الأردنية، لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

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ووفق التقرير  بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في الأشهر الـ 4 الأولى من العام الحالي، قرابة، 376 مليون دينار، مقابل، 529 مليون دينار، في الثلث الأول من العام الماضي، وبانخفاض قيمته 153 مليون دينار بين الفترتين.


وتشير الأرقام، إلى أن عدد الشيكات المرتجعة في نهاية نيسان الماضي، وصل إلى 68 ألف شيك، مقارنة مع 74 ألفا، في الأشهر الـ 4 الأولى من عام 2024، منخفضا قرابة 8% خلال هذه الفترة.

 
gnews

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