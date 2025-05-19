انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 41% في الثلث الأول من 2025

ووفق التقرير بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في الأشهر الـ 4 الأولى من العام الحالي، قرابة، 376 مليون دينار، مقابل، 529 مليون دينار، في الثلث الأول من العام الماضي، وبانخفاض قيمته 153 مليون دينار بين الفترتين.
وتشير الأرقام، إلى أن عدد الشيكات المرتجعة في نهاية نيسان الماضي، وصل إلى 68 ألف شيك، مقارنة مع 74 ألفا، في الأشهر الـ 4 الأولى من عام 2024، منخفضا قرابة 8% خلال هذه الفترة.
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