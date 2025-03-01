انخفاض كبير جديد على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم السبت، 60 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 58 دينارا، وفق النقابة العامة للحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 66.8 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 51.5 دينارا، وبلغ سعر الغرام من عيار 14، 39 دينارا.



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