الخميس 2026-03-19 07:24 م

انخفاض كبير جديد على أسعار الذهب في الأردن

الخميس، 19-03-2026 11:16 ص
الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، انخفاضها بشكل ملحوظ، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ما يعكس تراجعًا واضحًا مقارنة بالأيام السابقة.اضافة اعلان


وسجّل سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق الأردني، 96.400 دينار، مقابل 91.900 دينار للشراء، بانخفاض لافت عن التسعيرات السابقة.

وتالياً التسعيرة :


