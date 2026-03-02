انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، 160 قرشا في التسعيرة الثالثة، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 108 دينارا.



وتاليا التسعيرة: