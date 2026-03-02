الإثنين 2026-03-02 09:07 م

انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، 160 قرشا في التسعيرة الثالثة، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 108 دينارا.


وتاليا التسعيرة:

 

 
Image1_32026220401940469509.jpg

 
 


