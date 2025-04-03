انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة وفرصة للشراء

وكانت انخفضت أسعار الذهب عالميا بعدما سجلت ارتفاعات تاريخيا اليوم الخميس بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على دول العالم.
وتاليا التسعيرة:
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