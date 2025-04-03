الخميس 2025-04-03 03:57 م
 

انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة وفرصة للشراء

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 03-04-2025 03:47 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب محليا 110 قرشا في التسعيرة الثالثة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا 62.4 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وكانت انخفضت أسعار الذهب عالميا بعدما سجلت ارتفاعات تاريخيا اليوم الخميس بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على دول العالم.

وتاليا التسعيرة:

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