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انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

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أرشيفية
 
الأربعاء، 23-07-2025 07:50 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، في التسعيرة الثانية، 80 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 68.5 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

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