انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 68.5 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الطاقة: ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء
-
المركزي الأردني يطرح الإصدار الـ22 من سندات كهرباء بقيمة 50 مليون دينار
-
مجدداً .. ارتفاع أسعار الذهب في الأردن