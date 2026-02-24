الثلاثاء 2026-02-24 08:59 م

انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الثلاثاء، 24-02-2026 07:50 م
الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار محليا، اليوم الثلاثاء، 60 قرشا للغرام في التسعيرة الثانية، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 104.2 دينارا.

وتاليا التسعيرة:
Image1_2202624194940856732333.jpg 
 
 


