الخميس 2026-03-12 07:46 م

انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

و
أرشيفية
 
الخميس، 12-03-2026 07:21 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، بالتسعيرة الثانية، 80 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 104.10 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

Image1_3202612191954357144656.jpg 

 
 


