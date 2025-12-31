الأربعاء 2025-12-31 10:18 ص

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الأربعاء، 31-12-2025 10:12 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في الأردن الأربعاء  بمقدار 1.3 للغرام من عيار 21 .

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، عند 87.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 83.70 دينار لجهة الشراء.

وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 99.70 و 78,30 و 60.20 دينار على التوالي.

 


