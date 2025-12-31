انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الأردن الأربعاء بمقدار 1.3 للغرام من عيار 21 .

اضافة اعلان

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، عند 87.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 83.70 دينار لجهة الشراء.



وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 99.70 و 78,30 و 60.20 دينار على التوالي.