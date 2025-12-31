انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 99.70 و 78,30 و 60.20 دينار على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأردن بالتسعيرة الثانية
-
1.5 مليار دولار قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للأردن حتى نهاية الربع الثالث
-
سوق الصرافة المحلية يشهد انتعاشا
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثالثة
-
الحكومة تبحث مطالب تجار المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان
-
الإيرادات المحلية ترتفع إلى 7.663 مليار دينار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2025
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين