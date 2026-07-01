انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين عند 81.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 77.30 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 93.30 و 71.80 دينارا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
"صناعة الأردن": 4.8% معدل نمو الصناعة خلال الربع الأول من 2026
-
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لتعزيز الاستثمار الخاص وفرص العمل بالمملكة
-
ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.9% خلال الربع الأول من 2026
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن
-
الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات لشهر تموز
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن الثلاثاء
-
إطلاق مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية بنسخته الثانية