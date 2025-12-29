انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الأردن بمقدار دينارا للغرام من عيار 21 الاثنين.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي، 89.90 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.30 دينارا للشراء.



وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 102.70و80.40 و61.80 دينارا.

