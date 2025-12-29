انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي، 89.90 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.30 دينارا للشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 102.70و80.40 و61.80 دينارا.
-
أخبار متعلقة
-
1864 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
جمعية رجال الأعمال وغرفة تجارة عمان تبحثان التعاون
-
بحث التعاون بين "صناعة إربد" ومركز دراسات التنمية بـ"اليرموك"
-
أسعار الذهب تحلّق محلياً بارتفاع كبير اليوم السبت
-
مؤشرات 2025 تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتدعم مسار النمو
-
الألبسة تتصدر قائمة السلع الأكثر تصديرًا خلال 10 أشهر
-
الأردن استورد من العراق قرابة 300 ألف برميل نفط في تشرين ثاني الماضي