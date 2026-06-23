انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الاردن الثلاثاء بمقدار 1.70 دينارا للغرام وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.





وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية،عند 84.50 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 80.20 دينارا لجهة الشراء.



وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 97.00 و 74.40 دينارا على التوالي.

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