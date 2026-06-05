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انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
الذهب
 
الجمعة، 05-06-2026 10:37 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الجمعة، 50 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 90.5 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

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