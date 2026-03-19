الخميس 2026-03-19 07:24 م

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الخميس بالتسعيرة الثانية

الخميس، 19-03-2026 12:17 م
الوكيل الإخباري-    سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، انخفاضًا جديدًا في التسعيرة الثانية خلال اليوم، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ما يعكس استمرار التراجع في الأسعار.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة الثانية بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 109.400 دينار، مقابل 105.200 دنانير لجهة الشراء، فيما سجّل عيار 21، الأكثر تداولًا، 95.700 دينار للبيع مقابل 91.200 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة :


Image1_3202619121459507769159.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

نو

أخبار محلية مفتي عام المملكة: غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في الأردن

و

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحذّر من السيول مجدداً

ز

أخبار الشركات زين كاش تنفّذ سلسلة مُبادرات خيرية خلال الشهر الفضيل

و

أخبار محلية الملك والعاهل البحريني يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة عيد الفطر

ز

الطقس الأرصاد: الأمطار الأخيرة ترفع الموسم المطري في المملكة وتنعش آمال المزارعين ومربي الماشية

ب

أخبار محلية العثور على جثة طفل من جنسية عربية سقط داخل مجرى سيل في المفرق

ل

أخبار محلية الملك يهنئ الرئيس التونسي بعيد استقلال بلاده

ن

عربي ودولي طهران تنفي تعيين حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي



 




الأكثر مشاهدة