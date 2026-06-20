انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 "الأكثر طلباً في السوق المحلي" 85.300 دينار، في حين وصل سعر الشراء إلى 81.000 دينار .
وتالياًَ التسعيرة :
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