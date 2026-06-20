السبت 2026-06-20 11:04 ص

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت
 
السبت، 20-06-2026 10:22 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في الأردن، السبت، انخفاضًا ملحوظًا في مختلف العيارات، بحسب نشرة الأسعار الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 "الأكثر طلباً في السوق المحلي"  85.300 دينار، في حين وصل سعر الشراء إلى 81.000 دينار .

وتالياًَ التسعيرة :


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