انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 54.5 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52.5 دينارا لجهة الشراء، وفقا للتسعيرة الثانية للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
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