الخميس 2024-12-12 07:16 م
 

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

الذهب
الذهب
الخميس، 12-12-2024 05:57 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية في التسعيرة الثانية ليوم الخميس، 50 قرشا مقارنة مع التسعيرة الأولى.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 54.5 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52.5 دينارا لجهة الشراء، وفقا للتسعيرة الثانية للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان

 


Image1_12202412175528822683647.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

هيئة تنظيم النقل البري

أخبار محلية "النقل البري" تمنح وسائط نقل سنة تشغيلية واحدة

تعبيرية

الطقس أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد

بوتين

عربي ودولي روسيا تتحدث عن اتفاق محتمل مع الإدارة الجديدة بشأن قاعدتيها

ارشيفية

عربي ودولي وفد تركي قطري في دمشق لعقد اجتماعات مع قائد المعارضة والحكومة الانتقالية

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

دمشق

عربي ودولي السلطة السورية الجديدة تعلن استعدادها للتعاون مع واشنطن للبحث عن مواطنيها "المغيبين"

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وزيرة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية اتفاقية لتأسيس مركز للصحة النفسية في كفر أسد



 



الأكثر مشاهدة