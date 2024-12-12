انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية في التسعيرة الثانية ليوم الخميس، 50 قرشا مقارنة مع التسعيرة الأولى.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 54.5 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52.5 دينارا لجهة الشراء، وفقا للتسعيرة الثانية للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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