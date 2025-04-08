انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

وبالنسبة لعيار 18، بلغ سعر البيع 54.00 دينارًا وسعر الشراء 50.0 دينارًا، أما سعر بيع وشراء الغرام من عيار 14، فقد بلغ 41.10 و36.50 دينارا على التوالي.
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