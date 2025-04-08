انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- انخفضت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في تسعيرة ثانية صادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة الحلي والمجوهرات بمقدار 60 قرشا للغرام الواحد.

اضافة اعلان

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 حوالي 60.9 دينارًا، وسعر الشراء 58.9 دينارًا، أما غرام الذهب عيار 24، فقد بلغ سعر بيعه 70.4 دينارًا وسعر الشراء 68.00 دينارًا.



وبالنسبة لعيار 18، بلغ سعر البيع 54.00 دينارًا وسعر الشراء 50.0 دينارًا، أما سعر بيع وشراء الغرام من عيار 14، فقد بلغ 41.10 و36.50 دينارا على التوالي.