انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، الخميس بالتسعيرة الثانية، بواقع 50 قرشا للغرام ليبلغ سعر البيع 67.4 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 65.4 دينارا للغرام.



أما أسعار بيع غرامات الذهب من العيارات 24 و18 و14 في المحالّ، فقد بلغت 77 دينارا و59.9 دينارا و45.5 دينارا على التوالي.

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