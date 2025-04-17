انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

أما أسعار بيع غرامات الذهب من العيارات 24 و18 و14 في المحالّ، فقد بلغت 77 دينارا و59.9 دينارا و45.5 دينارا على التوالي.
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