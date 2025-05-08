انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، في التسعيرة المسائية الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات اليوم الخميس، بمقدار 90 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 67.1 دينارا لجهة البيع، مقابل 65.1 دينارا لجهة الشراء.

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