الخميس 2025-06-05 09:05 م
 

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

الذهب
الذهب
 
الخميس، 05-06-2025 07:14 م

الوكيل الإخباري-    شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، انخفاضا بمقدار 80 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المسائية الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.

ووفقًا للتسعيرة ، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ،  67.600 دينار، وسعر الشراء 66.400 دينار.

وتالياً التسعيرة :

اضافة اعلان

 


Image1_62025519121323453804.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يتابع مباراة النشامى مع عُمان من السفارة الأردنية في لندن

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي نظيره الإسباني

النشامى (1) في مواجهة عُمان (0) ضمن تصفيات كأس العالم

أخبار محلية النشامى (3) في مواجهة عُمان (0) ضمن تصفيات كأس العالم

الرئيسان الأميركي والصيني يجريان مباحثات هاتفية

عربي ودولي الرئيسان الأميركي والصيني يجريان مباحثات هاتفية

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يتبادل التهاني هاتفيًا مع الرئيسين المصري والفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى

جانب من اللقاء

أخبار محلية الملك يثمن العمل المشترك الذي يقوم به الأردن والمملكة المتحدة في التعامل مع التطورات التي تشهدها المنطقة

حجاج بيت الله الحرام

أخبار محلية حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة بعد وقوفهم على صعيد عرفات

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم



 
 



الأكثر مشاهدة