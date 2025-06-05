انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، انخفاضا بمقدار 80 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المسائية الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.



ووفقًا للتسعيرة ، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ، 67.600 دينار، وسعر الشراء 66.400 دينار.



وتالياً التسعيرة :

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