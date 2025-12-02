انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية الثلاثاء

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار (21) 84.600 دينارا، والشراء 81.100 دينارا، وفق التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم الثلاثاء.
