انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية الثلاثاء

07:20 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755956 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية الثلاثاء، بمقدار 90 قرشا للغرام من عيار 21. اضافة اعلان





وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار (21) 84.600 دينارا، والشراء 81.100 دينارا، وفق التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم الثلاثاء.



تم نسخ الرابط





