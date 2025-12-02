الثلاثاء 2025-12-02 07:56 م

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية الثلاثاء

الثلاثاء، 02-12-2025 07:20 م
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية الثلاثاء، بمقدار 90 قرشا للغرام من عيار 21.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار (21) 84.600 دينارا، والشراء 81.100 دينارا، وفق التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم الثلاثاء.
 
 


