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انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

الذهب
الذهب




 

الإثنين، 05-08-2024 03:51 م

الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار الذهب 90 قرشا في الأسواق المحلية وفقا للتسعيرة الثالثة الصادرة عن نقابة اصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات  .

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 48.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 46.20 دينارا للشراء منهم .

بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 43 دينارا للبيع للمواطنين مقابل  39.5 دينارا للشراء منهم .

 


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