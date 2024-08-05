انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب 90 قرشا في الأسواق المحلية وفقا للتسعيرة الثالثة الصادرة عن نقابة اصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .



ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 48.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 46.20 دينارا للشراء منهم .



بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 43 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.5 دينارا للشراء منهم .







