انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين 105.3 دنانير لجهة البيع، مقابل 100.9 دينارًا للشراء.
وكما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 120.2 دينارًا و93.6دينارًا و64.2 دينارا على التوالي.
