انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

07:57 م

الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي، مساء اليوم الخميس، تراجعًا ملحوظًا بانخفاض سعر الغرام بمقدار 6.1 دنانير، تزامنًا مع تراجع ملحوظ في معاملات الذهب عالميًًا وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين 105.3 دنانير لجهة البيع، مقابل 100.9 دينارًا للشراء.



وكما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 120.2 دينارًا و93.6دينارًا و64.2 دينارا على التوالي.

