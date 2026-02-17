انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

وأظهرت البيانات تراجعاً واضحاً في مختلف العيارات، ما يعكس تأثر السوق المحلي بالتقلبات العالمية في أسعار المعدن الأصفر وحركة العرض والطلب.
وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 114.000 ديناراً، مقابل 99.400 ديناراً لعيار 21، و88.500 ديناراً لعيار 18، فيما سجل عيار 14 نحو 69.200 ديناراً.
أما أسعار الشراء فقد وصلت إلى 109.800 لعيار 24، و94.700 لعيار 21، و81.300 لعيار 18، و60.600 ديناراً لعيار 14، وسط حالة ترقب تسود أوساط التجار والمواطنين على حد سواء.
وتالياً التسعيرة:
