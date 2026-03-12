انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

وبحسب التسعيرة الصادرة صباح اليوم، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 119.800 ديناراً مقابل 115.600 ديناراً لجهة الشراء.
كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر طلباً في السوق المحلية، نحو 104.900 دنانير، مقابل 100.000 دينار لجهة الشراء.
وتالياً التسعيرة:
-
