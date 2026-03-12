الخميس 2026-03-12 12:21 م

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

الخميس، 12-03-2026 10:23 ص
الوكيل الإخباري-    سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الخميس، انخفاضاً ملحوظاً وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة الصادرة صباح اليوم، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 119.800 ديناراً مقابل 115.600 ديناراً لجهة الشراء.

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر طلباً في السوق المحلية، نحو 104.900 دنانير، مقابل 100.000 دينار لجهة الشراء.

وتالياً التسعيرة:


Image1_320261210228237506052.jpg
 
 


