انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن السبت

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، السبت، 91.4 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 87 دينارا لجهة الشراء.



وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 104.6دينارا و81 دينارا و63.5 دينارا على التوالي.

اضافة اعلان