انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، 1.30 دينار للغرام الواحد بحسب التسعيرة الثالثة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 54.20 دينار، والشراء عند 52.20 دينار.



وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 62.40 دينار، والشراء عند 60 دينارا.

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