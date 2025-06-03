انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً بعد ارتفاع تاريخي

ووفقًا للتسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 67.800 دينار، وسعر الشراء 65.800 دينار، في حين سجل عيار 24 سعر بيع 77.900 دينار وشراء 75.500 دينار.
وتالياً التسعيرة :
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