الثلاثاء 2025-06-03 01:52 م
 

انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً بعد ارتفاع تاريخي

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 10:51 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق الأردنية، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا بحسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.اضافة اعلان


ووفقًا للتسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 67.800 دينار، وسعر الشراء 65.800 دينار، في حين سجل عيار 24 سعر بيع 77.900 دينار وشراء 75.500 دينار.

وتالياً التسعيرة :


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