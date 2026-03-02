انخفاض كبير على أسعار الذهب محليًا في التسعيرة الثانية

وبحسب التسعيرة الرسمية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراط 125.100 دينار، وسعر شرائه 120.900 دينار. أما عيار 21 قيراط فبلغ سعر البيع 109.600 دينار وسعر الشراء 104.700 دينار.
وتالياً التسعيرة :
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع ناري الإثنين
-
الفوترة الوطنية تتضاعف خمسة أضعاف وترفع الإيرادات المحلية
-
بورصة عمّان: نتأثر بالأحداث الجيوسياسية كباقي البورصات
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
بيان صادر عن جمعية البنوك في الأردن
-
ارتفاع مدوٍ على أسعار الذهب في الأردن
-
"ستاندرد آند بورز" تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة
-
تعرف على أسعار الذهب في الاردن الجمعة