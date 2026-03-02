الإثنين 2026-03-02 03:40 م

انخفاض كبير على أسعار الذهب محليًا في التسعيرة الثانية

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب في المملكة انخفاضًا ملحوظًا اليوم الاثنين في التسعيرة اليومية الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة الرسمية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراط 125.100 دينار، وسعر شرائه 120.900 دينار. أما عيار 21 قيراط فبلغ سعر البيع 109.600 دينار وسعر الشراء 104.700 دينار.

وتالياً التسعيرة : 


Image1_320262134647419457713.jpg
 
 


