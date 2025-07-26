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انخفاض كبير على أسعار الذهب محليا

الذهب
الذهب
 
السبت، 26-07-2025 09:10 ص
الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، بمقدار 50 قرشا، وذلك بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 67.60 دينارا لغايات البيع لدى محالّ الصاغة، مقابل 65.00 دينارا لغايات الشراء.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محالّ الصاغة 77.60 دينارا، و60.0 دينارا، و45.60 دينارا على التوالي.


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