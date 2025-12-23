انخفاض كبير على أسعار الذهب محليًا

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، 89.800 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 86.200 دينارًا للغرام الواحد.
وتالياً التسعيرة:
