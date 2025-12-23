انخفاض كبير على أسعار الذهب محليًا

الثلاثاء 2025-12-23 07:39 م

الثلاثاء، 23-12-2025 07:22 م
الوكيل الإخباري-  شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا، بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، 89.800 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 86.200 دينارًا للغرام الواحد.

وتالياً التسعيرة:


Image1_12202523192130762752330.jpg
 
 


