انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً
الأربعاء، 24-12-2025 06:33 م
الوكيل الإخباري-   سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني انخفاضاً ملحوظاً، وفق التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المواطنين، 89.700 دينار للبيع و 86.100 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة:


Image1_12202524183135159702499.jpg
 
 


