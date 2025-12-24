انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المواطنين، 89.700 دينار للبيع و 86.100 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة:
-
-
